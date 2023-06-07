Военный эксперт о подрыве Каховской ГЭС: Россияне запаниковали, что началось наступление ВСУ 7.06.2023, 16:18

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Однако украинцы не собирались форсировать Днепр на Херсонщине.

Помешает ли подрыв россиянами дамбы на Каховской ГЭС украинскому наступлению?

На этот и другие вопросы сайту Charter97.org ответил известный украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

— Подрыв Каховской гидроэлектростанции можно назвать только военным преступлением и террористическим актом. Согласно Женевской конвенции дамбы и подобные сооружения являются, скажем так, неприкосновенными. Любые действия против таких объектов относятся к военным преступлениям неизбирательного типа и сравнимы с задействованием оружия массового поражения.

Это колоссальное военное преступление, которое повлекло за собой гуманитарный и кошмарный экологический кризис с долгоиграющими последствиями.

— Почему россияне пошли на это?

— Я могу это объяснить только лишь паникой. Дело в том, что российское командование до сих пор теряется в догадках, в каком направлении, количестве, откуда и какими ресурсами будет осуществляться наступление Сил обороны Украины.

На днях в Запорожской области началась череда вполне таких будничных мероприятий, как разведка боем, но с тем отличием, что если ранее она осуществлялась на отдельных локациях, одиночно, то на этот раз — одновременно на нескольких направлениях. Даже российская пропаганда «подняла кипишь», мол, «вот, началось» и, соответственно, это могла быть паническая реакция на то, что что-то действительно началось.

Если же что-то начинается в Запорожской области, то в представлении россиян частью плана является форсирование Днепра. Поэтому они и подорвали Каховскую ГЭС для того, чтобы форсирование Днепра в ближайшее время было невозможным. Это первый момент.

Второй: российское командование думало, что создание такого кризиса должно вынудить Украину затратить большие ресурсы на его стабилизацию, урегулирование ситуации, восстановительные процессы и так далее. То есть на какое-то время будет отсрочено наступление из-за затраты ресурсов.

Россияне так мыслят с учетом личных ограниченных ресурсов, в то время как гуманитарная и военная сфера идут у нас по совершенно двум разным позициям.

— Многие эксперты отмечают, что россияне серьезно ошиблись и ВСУ не собирались форсировать Днепр. А вы как думаете?

— Сколько раз меня не спрашивали о нашем контрнаступлении, я всегда сценарию с форсированием Днепра отводил роль третьего порядка. Это невыгодный сценарий.

Имеет смысл полноценная сухопутная операция, а уже форсирование Днепра может быть как элемент, который сопровождает успешные действия на суше, когда нет особой угрозы для форсирующих, поскольку это большие затраты сил и средств, которыми так не распоряжаются.

— Какие могут быть и должны политические последствия для России после этого акта?

— Хотелось бы уже разобраться с председательством и присутствием России в ООН. Сейчас получается так, что страна, которая фактически применяет оружие массового поражения, находится в Совете безопасности ООН. Она может накладывать вето. Это, скажем, парадокс. Безусловно, это меняет и некоторые моменты в отношении, например, применения Украиной тех или иных средства поражения по территории РФ.

— Может ли Украина получить новое оружие вследствие таких шагов РФ?

— Да, безусловно. Это еще больше усилит решимость наших партнеров по передаче Украине того вооружения, которое мы давно ожидаем. Тех же самых ракет ATACMS или Taurus.

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