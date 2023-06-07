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Русское 404

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  • Михаил Подляк
  • 7.06.2023, 16:29
  • 6,140
Русское 404
Михаил Подоляк

Россия распадается прямо на глазах.

Не всем пока очевидно… очевидное. Но тем не менее РФ уже прямо сейчас демонстрирует все признаки Failed State (несостоявшееся государство), «территории 404» – быстро деградирующего и умирающего образования. И дальше все будет только хуже…

Первичные признаки очевидны:

паникующая военно-политическая элита абсолютно не соответствует уровню задач и просто наблюдает, как система управления стремительно разваливается. Параллельно с этим «дожирают» бюджетные потоки;

теряется контроль над частью территории (приграничные Белгородская, Брянская, Курская области) с нарастающим итогом. Отсутствие же эффективного контроля провоцирует стремительные рост панических настроений, бегства и попыток выйти на «самоопределение»;

стремительно теряется и контроль над внешними границами. Не только в Белгородской области, но и по всему периметру – просто пока никто не готов заявить публичные территориальные претензии, даже понимая, что силовые ресурсы отведены в зону войны. Тем не менее по мере финализации войны границы РФ могут рухнуть в разных регионах;

ЧВК «Вагнер» и другие военизированные группировки уже практически доказали окончательную утрату путинским государством монополии на насилие. Большое количество независимых от центральной власти воинствующих и террористических группировок действуют самостоятельно, атакуют органы управления, устанавливают собственные правила на ограниченных (пока) территориях;

инерционное и малоинтеллектуальное, авторитарное и клептократическое базовое управление, репрессии против оппозиции и тотальные фальсификации выборов и, как следствие, быстрое гниение государственной вертикали;

полное отсутствие способности соблюдать социальный договор и выполнять сервисные функции государства: провалены борьба с преступностью, рынок труда, образование, здравоохранение, социальная сфера.

Просто потрясающе. Россия всегда продавала себя как большое и мощное «государство стабильности». Оказалось, что это набитое гниющей соломой «государство-манекен», которое распадается прямо на глазах, разнося по миру невероятный смрад…

Михаил Подоляк, Telegram

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