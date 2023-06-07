Русское 404 2 Михаил Подляк

7.06.2023, 16:29

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Михаил Подоляк

Россия распадается прямо на глазах.

Не всем пока очевидно… очевидное. Но тем не менее РФ уже прямо сейчас демонстрирует все признаки Failed State (несостоявшееся государство), «территории 404» – быстро деградирующего и умирающего образования. И дальше все будет только хуже…

Первичные признаки очевидны:

паникующая военно-политическая элита абсолютно не соответствует уровню задач и просто наблюдает, как система управления стремительно разваливается. Параллельно с этим «дожирают» бюджетные потоки;

теряется контроль над частью территории (приграничные Белгородская, Брянская, Курская области) с нарастающим итогом. Отсутствие же эффективного контроля провоцирует стремительные рост панических настроений, бегства и попыток выйти на «самоопределение»;

стремительно теряется и контроль над внешними границами. Не только в Белгородской области, но и по всему периметру – просто пока никто не готов заявить публичные территориальные претензии, даже понимая, что силовые ресурсы отведены в зону войны. Тем не менее по мере финализации войны границы РФ могут рухнуть в разных регионах;

ЧВК «Вагнер» и другие военизированные группировки уже практически доказали окончательную утрату путинским государством монополии на насилие. Большое количество независимых от центральной власти воинствующих и террористических группировок действуют самостоятельно, атакуют органы управления, устанавливают собственные правила на ограниченных (пока) территориях;

инерционное и малоинтеллектуальное, авторитарное и клептократическое базовое управление, репрессии против оппозиции и тотальные фальсификации выборов и, как следствие, быстрое гниение государственной вертикали;

полное отсутствие способности соблюдать социальный договор и выполнять сервисные функции государства: провалены борьба с преступностью, рынок труда, образование, здравоохранение, социальная сфера.

Просто потрясающе. Россия всегда продавала себя как большое и мощное «государство стабильности». Оказалось, что это набитое гниющей соломой «государство-манекен», которое распадается прямо на глазах, разнося по миру невероятный смрад…

Михаил Подоляк, Telegram

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