Samsung представила «суперавтономный» смартфон средней ценовой категории 1 7.06.2023, 16:32

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Аппарат получил камеру на 108 Мп.

Компания Samsung представила свой новый смартфон средней ценовой категории – Galaxy F54 5G. Внешне новинка напоминает Galaxy S23, но начинка, естественно, проще, а цена – ниже.

Главной его особенность стал мощнейший аккумулятор емкостью 6000 мАч, который не часто встретишь в смартфонах корейцев. По заявлению производителя, полного заряда хватит на 2-3 дня активного использования, пишет УНИАН.

Также новинка получила 6,7-дюймовый экран типа Super AMOLED+ с кадровой частотой 120 Гц и разрешением FullHD+. Заявлена поддержка технологии Vision Booster, которая подстраивает яркость и контрастность экрана для лучшей видимости при ярком солнечном свете на улице. Внутри стоит 8-ядерный процессор Exynos 1380, объемы памяти – 8 и 256 ГБ.

На задней спинке смартфона располагается крупный модуль с тремя основными сенсорами – главный на 108 Мп дополнен 8-мегапиксельным с ультраширокоугольной линзой и 5-Мп датчиком для портретных снимков и макро. Разрешение фронталки составляет 32 Мп.

Новинка поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, также имеется модуль NFC и защита от пыли и воды по стандарту IP67. Работает аппарат под управлением Android 13 с интерфейсом One UI 5.1, причем Samsung гарантирует четыре года обновлений Android и целых пять лет обновлений безопасности.

Первой страной, где стартовали продажи Galaxy F54 5G, стала Индия. Там его стоимость составляет 28 000 рупий (около 12 000 грн). Позже он доберется до Европы, но когда именно, не сообщается.

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