Грандиозный провал хунты 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

7.06.2023, 16:45

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Годы работы и тонны отчетов многосторонней «дипломатии» отправились в унитаз.

Голосование на выборах в непостоянные члены Совбеза ООН – это грандиозный провал того, что осталось от дипломатии хунты. Интересно, как долго в Нью-Йорке останется постпред, на которого сейчас так или иначе будут спихивать ответственность.

Некоторых послов, которые «благодарили за прекрасную кампанию» мы точно знаем: Сирия, Иран, КНДР. Никарагуа и Эритрея. В результате тайного голосования только 38 стран решили выполнить условия сделок, которые заключались с середины 2000-х. Договоренности о взаимной поддержке на голосованиях по резолюциям, местам в органах, комитетах и комиссиях, которые должны были обеспечить «победу» на безальтернативных выборах, обнулились хунтой в одностороннем порядке. Годы работы и тонны отчетов многосторонней «дипломатии» отправились в унитаз.

В 2021 году неожиданно у хунты появился конкурент, который изначально планировал занять это место в 40-х годах нашего столетия. И, в общем-то, стало понятно, что хунта не пройдет, так как в стране она ничего менять не собиралась. Если бы голосование вчера было открытым, не получилось бы набрать даже 38 голосов.

Но это провал не только хунты. Это еще и почти единственно возможная реакция международного сообщества на действия главного агрессора - России. Заигрывания с Африкой и частью Латинской Америки, чтобы обменять голоса за «союзника» на стеклянные бусы, тоже ни к чему не привели. На сей раз бусы были приняты, а в ответ - ничего. Война против Украины обнулила страх перед Россией. С уважением и раньше были проблемы. Но теперь не работает даже банальный подкуп. Две «россии» в Совбезе - оказались перебором.

Так что траур вчера был не только на Ленина в Минске, но и на Смоленской в Москве. Текущий расклад показывает место двух агрессоров на международной арене. Оно все ближе к камере в Гааге.

Это важная тактическая победа. Но пока на таких форумах есть место небензятине, это еще не финал. Хоть бы ответственность за вранье с самой высокой трибуны ввели. Персональную. В виде штрафов, которые можно хоть в фонд мира, хоть на помощь Украине отправлять. Было бы что-то полезное от пребывания этих лицемеров в Нью-Йорке.

А тем временем армянскую лошадь огорчили в Таджикистане, где прямым текстом послали ЕАЭС по курсу русского военного корабля. До этого крах ЕАЭС из-за действий России и хунты предрек Токаев.

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