Капитан ВСУ: Инициатива постепенно переходит к украинской армии
- 7.06.2023, 16:54
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Не только на Бахмутском направлении.
Капитан ВСУ Валерий Прозапас отметил, что на линии фронта защитники Украины постепенно перехватывают инициативу.
Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».
«Захлебнулся наступательный порыв российской армии на Бахмутском направлении. Инициатива постепенно переходит к ВСУ. Мы понемногу начинаем продвигаться вперед не только на Бахмутском направлении, но и на других направлениях. Надеюсь, что россияне не успеют перегруппироваться и летняя кампания приведет к тем же результатам, как в прошлом году на Херсонщине и Харьковщине», - подчеркнул Прозапас.
По словам капитана ВСУ, на поле боя появились тенденции по перехвату инициативы Вооруженными Силами Украины.
«Призываю всех наблюдать за официальными сообщения от Генштаба Украины и сохранять тишину по поводу контрнаступления», - подчеркнул Прозапас.
Как ранее писал сайт Charter97.org, ВСУ продвинулись на флангах под Бахмутом и выбили россиян с новых позиций.