Капитан ВСУ: Инициатива постепенно переходит к украинской армии 7.06.2023, 16:54

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Фото: Depo.ua

Не только на Бахмутском направлении.

Капитан ВСУ Валерий Прозапас отметил, что на линии фронта защитники Украины постепенно перехватывают инициативу.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«Захлебнулся наступательный порыв российской армии на Бахмутском направлении. Инициатива постепенно переходит к ВСУ. Мы понемногу начинаем продвигаться вперед не только на Бахмутском направлении, но и на других направлениях. Надеюсь, что россияне не успеют перегруппироваться и летняя кампания приведет к тем же результатам, как в прошлом году на Херсонщине и Харьковщине», - подчеркнул Прозапас.

По словам капитана ВСУ, на поле боя появились тенденции по перехвату инициативы Вооруженными Силами Украины.

«Призываю всех наблюдать за официальными сообщения от Генштаба Украины и сохранять тишину по поводу контрнаступления», - подчеркнул Прозапас.

Как ранее писал сайт Charter97.org, ВСУ продвинулись на флангах под Бахмутом и выбили россиян с новых позиций.

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