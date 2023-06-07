Армянские, казахские и гонконгские банки начали блокировать платежи из РФ 7.06.2023, 17:05

Причина - риск санкций.

Армянские, казахские и гонконгские банки из-за риска санкций начали блокировать оплаты за электронику и коммуникационное оборудование от компаний из России, пишет «Экономическая правда».

Последние две недели все чаще происходят случаи, когда казахские, армянские и гонконгские банки блокируют оплату от российских юридических лиц по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 8542, включающей процессоры, микросхемы и т.д.

Один из источников пояснил, что это связано с введением десятого пакета санкций США. Ограничения угрожают банкам, сотрудничающим с РФ, и касаются, в частности, любого предоставления средств, товаров или услуг в пользу заблокированного или от такого лица.

В результате российским компаниям придется ввозить компоненты, необходимые для производства компьютеров, серверов, систем хранения данных и другой техники под другими кодами.

«Некоторые коллеги столкнулись с проблемами оплаты компонентов и другой электроники через гонконгские банки», - отметил глава Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

Он добавил, что партнеры из Гонконга говорят, что ситуация с платежами тяжелая и связана с санкционным давлением.

В то же время, блокируют оплату не все армянские или гонконгские банки, а сами поставщики начинают использовать «другие способы проведения платежей».

Также контроль над транзакциями санкционной продукции, в том числе электроники усилили казахские банки.

«Прямо у страны-производителя закупать компоненты, запчасти, компьютеры и т.п. невозможно, а через третьи страны - все сложнее и сложнее, поэтому через полгода-год мы можем столкнуться с дефицитом санкционной продукции, - сказал гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

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