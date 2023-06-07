Ученые рассказали, какие черты личности связаны с накоплением богатства 7.06.2023, 17:07

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Благосостояние напрямую связано с характером.

Исследователи из бизнес-школы Открытого университета Великобритании установили, что более прилежные, организованные и трудолюбивые люди, как правило, имеют более высокий уровень благосостояния. Результаты исследования были опубликованы в журнале Financial Planning Review.

Цель исследования – изучить взаимосвязь между чертами личности и благосостоянием индивида, измеряемым такими факторами, как собственность, сбережения и инвестиции, а также ценные физические предметы. Авторы набрали выборку из 3240 участников. Они прошли опрос для оценки черт личности, а также заполнили демографическую анкету и сообщили об уровни своего благосостояния.

Результаты показали, что добросовестность была последовательно положительно связана со всеми тремя показателями благосостояния, что указывает на то, что люди, которые были более прилежными и организованными, как правило, имели более высокий уровень благосостояния.

С другой стороны, невротизм (черта личности, характеризующаяся эмоциональной неустойчивостью, тревогой) был негативно связан с богатством. Нестабильный характер невротичных людей может препятствовать их способности эффективно управлять богатством и зарабатывать деньги.

Исследование также показало, что экстраверсия имела корреляцию с доходом. Однако экстраверты могут быть более импульсивными в своих расходах и принимать неверные инвестиционные решения.

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