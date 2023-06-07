Экс-сотрудник СБУ: Лукашенковские шпионы до украинского правительства не добрались

Экс-сотрудник СБУ: Лукашенковские шпионы до украинского правительства не добрались6
- 7.06.2023, 17:44
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Вместе с тем он признает наличие разнообразных агентов.
Белорусские спецслужбы в Украине не сумели заполучить своих агентов в высшем политическом руководстве — например, в правительстве.
Об этом в комментарии «Немецкой волне» рассказал военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
«Это только Россия могла вербовать в наших спецслужбах и полиции», — говорит он.
Вместе с тем он признает наличие разнообразных агентов.