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Экс-сотрудник СБУ: Лукашенковские шпионы до украинского правительства не добрались

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  • 7.06.2023, 17:44
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Экс-сотрудник СБУ: Лукашенковские шпионы до украинского правительства не добрались

Вместе с тем он признает наличие разнообразных агентов.

Белорусские спецслужбы в Украине не сумели заполучить своих агентов в высшем политическом руководстве — например, в правительстве.

Об этом в комментарии «Немецкой волне» рассказал военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

«Это только Россия могла вербовать в наших спецслужбах и полиции», — говорит он.

Вместе с тем он признает наличие разнообразных агентов.

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