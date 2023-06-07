Белорусскую Жанну д’Арк власти оправили на психиатрическую экспертизу 12 7.06.2023, 18:09

6,178

Полина Шарендо-Панасюк

Ранее Полина Шарендо-Панасюк в знак протеста отказалась от белорусского гражданства.

Активистку «Европейской Беларуси», политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк направили из колонии в Республиканский центр психического здоровья в Новинках для проведения психиатрической экспертизы. Это произошло вскоре после того, как активистка написала заявление об отказе от белорусского гражданства. О ситуации с Полиной сообщил ее муж Андрей Шарендо, который сейчас находится в Вильнюсе, пишет «Радыё Свабода».

«Этап из Речицы на Минск в Новинки может занять две недели. Доподлинно известно, что перед этапом около двух недель Полина была в санчасти колонии, может ее приводили в состояние для этапа. А этапировали из колонии только несколько дней назад. Пока больше сведений о жене не имею. Видимо, будет проходить в Новинках экспертизу», — сообщил муж политзаключенной Андрей.

По словам Андрея Шарендо, выход из гражданства был протестом против постоянного давления, которое женщина испытала в заключении.

«Это ее протест против пыток. Она отказывается от белорусского паспорта со сталинским гербом на обложке и больше не хочет иметь ничего общего с режимом, который сформировался в Беларуси. Режимом, который уничтожает независимость Беларуси, участвующий в войне. Режимом, который убивает ее и других политзаключенных в тюрьмах», — сказал Андрей Шарендо.

В июне 2021 года Полину Шарендо-Панасюк (ее задержали 3 января 2021 года) осудили на 2 года заключения за насилие в отношении милиционеров и за оскорбление Лукашенко.

С тех пор к этому сроку суд добавил активистке еще два года за «злостное неповиновение администрации исправительного учреждения» (411-я статья УК). Женщину держали сначала в гомельской женской колонии, рассчитанной на так называемых «первоходов», а потом перевели в колонию в поселке Заречье Речицкого района, куда помещают тех, кто осужден по второму разу и более. По данным, которые получил Андрей Шарендо из Беларуси, в обеих колониях его жену большинство времени держали то в штрафном изоляторе, то в помещении камерного типа.

«Полину медленно, но целенаправленно убивают. Организм Полины настолько истощен, что ей уже трудно ходить. От отсутствия солнечного света зрение у Полины сильно испортилось», — пишет муж активистки в обращении к международным гуманитарным и правозащитным организациям.

Андрей призвал правозащитников мира «следить за судьбой его жены и сделать все возможное для освобождения ее и всех политзаключенных».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».