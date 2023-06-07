До +28°С ожидается в Беларуси в четверг 7.06.2023, 18:29

Преимущественно без осадков.

До плюс 28 градусов и преимущественно без осадков будет в Беларуси 8 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ночью будет небольшая, а днем переменная облачность. Ожидается преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 7-13 градусов, а местами — плюс 15 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 22-28 градусов, а по юго-востоку в некоторых районах — до плюс 20-21 градуса.

Синоптики предупредили, что на большей части территории Минской, Могилевской и Гомельской областей, а на остальной территории страны местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс). В связи с этим объявлен красный уровень опасности.

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