В Шебекине загорелась промзона 5 7.06.2023, 18:37

2,978

Видео.

Шебекино вновь обстреляли из РСЗО «Град», сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, более 40 снарядов попали на территорию промзоны, в результате чего начался пожар.

Еще 20 ракет прилетели в различные части города, добавил губернатор. По предварительной информации, пострадавших нет, однако обстрел продолжается.

Как сообщает Baza, снаряды прилетели в промзону, где производятся лакокрасочные материалы, пластмассы, синтетические смолы.

Гладков также сообщил, что якобы ВСУ обстреляли из «Градов» центр села Графовка Шебекинского округа.

«Пострадавших нет. Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры. Часть попала в частный сектор. Есть прямое попадание во двор жилого дома — повреждены хозпостройка и забор. Также осколками посечены фасады и окна еще двух частных домовладений. Оперативные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, по словам губернатора, под минометный обстрел попало село Грузское Борисовского района. Пострадавших там также нет, один снаряд прилетел на территорию сельхозпредприятия: повреждены кровля складского помещения и 11 тракторов.

В начале июня Шебекино попало под массированный обстрел, жителей начали вывозить в безопасные районы. С тех пор город почти ежедневно атакуют снарядами.

Корреспондентке The Insider удалось попасть в Шебекино. В репортаже она пишет, что город опустел: всюду пустые улицы, горящие крыши и поврежденные от регулярных обстрелов дома. В Шебекине также несколько дней нет электричества и воды, не ходит общественный транспорт и не работает сотовая связь. Проезд в населенный пункт закрыт, его охраняют бригады военных.

«Город пуст, все горит, столбы дыма, бегают голодные собаки, скорее всего брошенные хозяевами, в поисках еды», — пересказывает Insider слова местной жительницы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».