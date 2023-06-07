В Петербурге задержали белоруса, разыскиваемого за негативные отзывы о Лукашенко 7.06.2023, 18:53

В розыск его объявили в январе 2022 года.

В Петербурге за негативные отзывы о Лукашенко задержали 34-летнего белоруса, сообщает «Фонтанка».

Белоруса сотрудники уголовного розыска остановили накануне, 6 июня, около шести вечера у дома №5 по улице Колокольной, пишет издание.

По версии Следственного комитета Беларуси, осенью 2021 года мужчина опубликовал несколько постов во «ВКонтакте» с негативными отзывами о Лукашенко. В розыск его объявили в январе 2022 года.

Сообщается, что белоруса, имя которого не называется, доставили в отдел полиции. О его задержании уведомили инициатора розыска.

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