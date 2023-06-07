Известный датский диджей отказался ехать на Viva Braslav 1 7.06.2023, 19:07

Мартин Йенсен

Выступление в стране, находящейся в состоянии войны, не согласуется с его политическими взглядами.

Датский диджей Мартин Йенсен (Martin Jensen) отказался приезжать на белорусский фестиваль Viva Braslav и отменил заказ, пишет датское издание Ekstra Bladet. Но все случилось не сразу.

Журналисты вечером 6 июня встретили веселого диджея на премьере фильма «Молчание ангелов». Там его спросили — собирается ли он работать в Беларуси. Тот ответил, что понятия не имеет о своем гастрольном календаре.

Репортер сообщил, что приглашенные на фестиваль артисты «поддерживают белорусский режим, а значит, и диктатора Александра Лукашенко». К большому удивлению, диджей тут же ответил, что все связанное с войной ему «п…й».

Однако сегодня утром Йенсен передумал и сообщил, что позвонил своему менеджеру и отменил визит в Беларусь. Он объяснил Ekstra Bladet, что «выступление в стране, находящейся в состоянии войны, не согласуется с его политическими взглядами».

«Я не буду там играть, потому что не поддерживаю ничего политического или военного», — уточнил Мартин Йенсен

«Музыка должна быть музыкой. Я понимаю, почему не стоит там играть. Потому что, если вы вторгаетесь в другую страну, я не должен быть частью этого. Поэтому бронирование сейчас закрыто и отключено», — сказал диджей.

Фестиваль в Браславе в этом году пройдет 28−30 июля. Ранее организаторы уже недосчитались исполнителей Instasamka и Moneyken.

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