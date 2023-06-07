Украинские пограничники высмеяли учения ССО Беларуси

Украинские пограничники высмеяли учения ССО Беларуси14
- 7.06.2023, 19:16
- 10,582
Даже крышки с прицелов не снимают.
Беларусь снова решила опубликовать пафосные фотографии учений своих сил специальных операций. Но затея восхвалить своих солдат провалилась.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.
В ГПСУ показали фото Министерства обороны Беларуси, на котором один из солдат сил спецопераций страны смотрит в прицел с закрытой крышкой. Такое фото сопровождается подписью об «экипировке, которая позволяет военным выполнять задачи в полном объеме».
«Минобороны Беларуси показало, как их силы специальных операций усиливают «южную границу Беларуси», - отмечают украинские пограничники.