Столтенберг: У Украины есть возможности для освобождения своей территории 7.06.2023, 19:23

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Йенс Столтенберг

Генсек НАТО также заявил, что Путин должен проиграть в войне.

Украина располагает необходимым оружием и боеприпасами для освобождения своей территории от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в эфире CNAS.

Он отметил, что ход любой войны непредсказуем, поэтому никто не может сказать точно, чем она закончится.

«Что мы знаем, так это то, что (Украине - ред.) предоставлены возможности, оружие, боеприпасы, а также подготовка от стран-членов НАТО и других союзников... Они поставлены на место, чтобы у них были возможности, необходимые для освобождения большей территории», - сказал генсек НАТО.

Он отметил, что Украина показала, что может отбрасывать российские силы, упомянув об освобождении Киевской, Харьковской и Херсонской областей.

Столтенберг также добавил, что союзники должны усиливать позиции Украины на фронте, чтобы государство вернуло свою независимость, а Путин проиграл в войне.

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