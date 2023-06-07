Можно ли жарить картошку в космосе? 7.06.2023, 20:09

Ученые выяснили.

Возможность жарки картофеля в космосе, в условиях невесомости, изучили ученые из Университета Аристотеля в Салониках (крупнейшего академического учреждения в Греции) при поддержке Европейского космического агентства.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Food Research International.

Сообщается, что была проведена серия экспериментов при помощи специально разработанного устройства карусельного типа, которое загрузили на самолет, выполнявшего параболические фигуры пилотажа. В результате этого картофель на несколько секунд пребывал в невесомости.

Изыскатели предполагали, что в отсутствие гравитации пузырьки воздуха будут прилипать к поверхности картофеля, что не позволит его приготовить. Однако, как показал эксперимент, проблемы не возникло - пузырьки пара отделялись от ломтиков картофеля так же легко, как в условиях земных общепитов.

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