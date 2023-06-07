Барановичскую студентку за оскорбление Лукашенко судили прямо в вузе 2 7.06.2023, 20:38

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Фотофакт.

В госуниверситете в Барановичах прошло выездное заседание суда по делу о публичном оскорблении Александра Лукашенко. Обвиняемая — 18-летняя студентка учебного заведения. Об этом сообщила служба информации прокуратуры Брестской области.

«Преступление выявлено прокуратурой в ходе мониторинга интернет-ресурсов, после чего прокурор принял решение о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

Девушка 26 сентября 2022 года оставила в одном из телеграм-чатов «оскорбительный комментарий» в адрес Александра Лукашенко. Находилась она в это время в общежитии.

Студентка признала свою вину в полном объеме. На основании ч. 1 ст. 368 УК ей назначено 2 года «домашней химии».

После судебного заседания гособвинитель выступил перед студентами и «разъяснил ответственность за действия экстремистского характера». Он «ориентировал молодых людей не поддаваться на деструктивные призывы, самостоятельно и взвешенно обдумывать информацию, получаемую из разных источников».

Заседание суда именно в вузе проходило по инициативе прокуратуры.

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