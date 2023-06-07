закрыть
7 июня 2023, среда, 22:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Иностранцы ввезли в Беларусь фальшивые евро, чтобы обменять их у доверчивых людей

5
  • 7.06.2023, 21:06
  • 4,704
Иностранцы ввезли в Беларусь фальшивые евро, чтобы обменять их у доверчивых людей

Они успели обменять шесть купюр по €500.

Оперативники, которые занимаются борьбой с экономическим преступлениями, задержали троих иностранцев за сбыт фальшивых евро.

Как сообщают в ГУВД Мингорисполкома, 49-летний фигурант, его 41-летний и 24-летний подельники купили на территории России поддельные банкноты евро и ввезли в Беларусь с целью дальнейшей продажи. В Минске они нашли желающего купить иностранную валюту по выгодному курсу (обменяли ему 6 купюр по €500 каждая), после чего тот направился в банк. Там обнаружили признаки подделки и вызвали милицию.

Подозреваемых задержали. Под обшивкой их автомобиля нашли конверт, в котором было еще 47 аналогичных купюр.

Кстати, за прошлый год сотрудники банков обнаружили 891 поддельную банкноту и 3 фальшивые монеты. Это на 9% больше, чем годом ранее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов
Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский