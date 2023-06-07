ВСУ уничтожили почти три роты оккупантов и 47 единиц техники на таврийском направлении 1 7.06.2023, 21:28

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Украинские бойцы в течение суток выполнили 1354 огневых задачи.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины на таврийском направлении в течение суток выполнили 1354 огневых задачи. Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал 7 июня в Telegram.

«Потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены и повреждены 47 единиц вражеской военной техники», – написал командующий.

В частности, по данным Тарнавского, российские оккупанты потеряли 12 БМП, 10 танков, три гаубицы 2А65 «Мста-Б», три РСЗО БМ-21 «Град», две пушки Д-30, миномет 2С4 «Тюльпан», ЗРК «Тор», самолет Су-25, беспилотники «Элерон», «Орлан-10» и другую технику.

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