Мишустин: 10 из 28 «союзных» программ Беларуси и России полностью выполнены 4

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Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ рассказал об «интеграции» режима Лукашенко и РФ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о полном выполнении 10 из 28 «союзных» программ Беларуси и России, передает БелТА.

Глава российского правительства напомнил о постоянном контакте с белорусскими властями и о том, что в апреле 2023 года на Высшем госсовете «союзного государства» были приняты важные решения по наращиванию интеграционного взаимодействия. Он сказал, что из 28 союзных программы полностью выполнены уже 10.

- Введены в эксплуатацию пять информационных систем. Из предусмотренных программами 989 мероприятий выполнено почти 80%, - заметил он, назвав это неплохим результатом.

А также добавил, что торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России активно развивается, несмотря на западные санкции. Еще Мишустин рассказал о приоритете взаимодействия в сфере промышленности.

- Утверждено 16 совместных проектов на 80 миллиардов российских рублей, или почти на 3 миллиарда белорусских рублей, в сферах машиностроения, станкостроения и микроэлектроники, - перечислил он.

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