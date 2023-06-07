Ученые пытаются научить квантовый компьютер думать как люди 4 7.06.2023, 21:48

Специалисты уже закодировали модели мышления человека.

Ученые Калифорнийского университета совместно с компанией IonQ смогли запустить имитацию мыслительной деятельности человека на квантовых схемах. Результаты исследования были опубликованы в журнале Entropy.

По словам авторов, ученые до сих пор не могут понять, как работает человеческое мышление. Но некоторые работы указывают на то, что в его основе могут лежать законы квантовой вероятности. Именно это сподвигло исследователей попробовать запустить модели познания и принятия решений человеком на квантовых компьютерах.

Для этого авторы совместно с разработчиками компании создали специальные квантовые схемы, регистры и гейты. Именно в них специалисты и закодировали модели мышления человека.

«Создание квантовых компьютеров, способных имитрировать процессы принятия решений человеком, несет в себе огромный потенциал для таких областей, как генеративный ИИ. Это позволит создавать сложные и тонкие системы искусственного интеллекта, способные генерировать высокореалистичные и творческие решения», – отметили авторы.

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