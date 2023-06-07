В оккупированной Голой Пристани затопило около 200 домов 7.06.2023, 22:18

Вода продолжает прибывать.

В Херсонской ОВА сообщили, сколько домов затоплено во временно оккупированной Голой Пристани.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает его Telegram-канал.

«По состоянию на 20:00 вечера в городе затоплено 196 жилых домов. И уровень воды продолжает расти каждый час», - сообщил Прокудин.

Он также рассказал, что несмотря на российские обстрелы местные жители не прекращают помогать другим спастись от «большой воды».

«Родные, держитесь. Весь мир видит, что с вами делают российские террористы. Мы делаем все возможное, чтобы вырвать вас из лап террористов!», - добавил глава ОГА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».