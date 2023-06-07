Месси перешел в клуб Бекхэма
- 7.06.2023, 23:01
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Аргентинский футболист является семикратным обладателем «Золотого мяча».
Аргентинский футболист Лионель Месси перешел в американский клуб «Интер Майами». Об этом он сказал в интервью Mundo Deportivo. Детали контракта он не разгласил. Его новая команда выступает в североамерианской лиге MLS.
Американский клуб принадлежит группе инвесторов, возглавляемой бывшим футболистом сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.
«Интер Майами» в нынешнем сезоне MLS выступает неудачно, занимая последнее место в Восточной конференции. В 16 матчах у команды лишь пять побед и 15 очков.
«Пари Сен-Жермен» 3 июня объявил об уходе Месси по истечении срока контракта. В ПСЖ Месси перешел летом 2021 года на правах свободного агента после истечения контракта с «Барселоной». Всего за команду он сыграл 74 матча, забил 32 гола и помог парижанам дважды выиграть чемпионат Франции.
35-летний Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча», приза, вручаемого лучшему футболисту года. Это рекордный показатель. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021) и Олимпиаду (2008).