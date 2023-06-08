МАГАТЭ заявило об угрозе трагедии на Запорожской АЭС 8.06.2023, 1:44

Разрушение дамбы Каховского водохранилища может привести к тому, что ЗАЭС останется без воды.

Разрушение плотины Каховской ГЭС и сброс воды из Каховского водохранилища представляют серьезную угрозу для Запорожской АЭС, заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Опустошение водохранилища может привести к тому, что ЗАЭС — крупнейшая атомная станция Европы — останется без воды, которая необходима для охлаждения ее шести реакторов, заявил Гросси в интервью Sky News.

В худшем случае «без охлаждения может начаться расплавление активной зоны реакторов (meltdown)», предупредил он, добавив, что в результате могут возникнуть «трагические экологические последствия».

«Безусловно, существует опасность, возможно в течение нескольких недель или месяца, но что-то нужно делать, — призвал Гросси. — Мы не хотим создавать панику, но это серьезная ситуация, потому что в норме нужен гарантированный объем воды, которая бы циркулировала в этих реакторах».

По словам гендиретора МАГАТЭ, на следующей неделе он лично возглавит миссию агентства на Запорожскую АЭС, чтобы оценить ситуацию на месте. Пока же запасы воды в резервуарах АЭС снижаются на 5-7 см каждый час.

Многое будет зависеть от того, что будет происходить с водохранилищем, подчеркнул Гросси, оговорившись, впрочем, что полностью избежать проблем вряд ли удастся. «Проблему можно отодвинуть на несколько дней или недель, но она будет», — подчеркнул он.

Сообщения о разрушении Каховской ГЭС появились в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр из Каховского водохранилища. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднялся на 12 м, затопило целые села. Украина и Россия обвинили в случившемся друг друга.

Опрошенные The New York Times эксперты по инженерному и подрывному делам полагают, что Наиболее вероятной причиной разрушения плотины на Днепре стал взрыв, произведенный изнутри с использованием мощного заряда.

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