Соловьев набросился на Гиркина за «неудобную правду» с фронта 3 8.06.2023, 7:38

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Пропагандист устроил истерику в прямом эфире.

Нервная обстановка в РФ продолжает нарастать - российский пропагандист Владимир Соловьев раскритиковал своих коллег, которые сообщили «неудобную информацию» о тяжелых боях ВС РФ в окрестностях оккупированного Донецка в населенных пунктах Водяное и Опытное.

Более того, Соловьев возмутился, что российские пропагандисты процитировали информацию диверсанта Игоря Стрелкова-Гиркина, у которого с пропагандистом давний и тяжелый конфликт, передает dialog.ua.

В прямом эфире Соловьев набросился с оскорблениями на Гиркина, по словам которого, тот не располагает реальной информацией о ситуации на фронте.

При этом бывший наемник «ДНР» регулярно публикует информацию о тяжелых потерях российской армии и мясных штурмах, что официальной пропаганде РФ очень не нравится.

«Читаю: по состоянию на 20:00 бои в поселке Опытное, противник ворвался в село, попытка отрезать наши подразделения в Водяном. Сообщает И.Стрелков. Ребят, вы что, охренели? Вы кого цитируете?! Стрелков в сотнях километров от места боя! Ни хрена не знает, ничего не понимает! Кусок д*****, который не смог найти передовую. И вы просто берете и на всю страну, на всех ваших подписчиков цитируете это!» - заявил Соловьев.

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