«Белагропромбанк» перевел белорусов на юани

«Белагропромбанк» перевел белорусов на юани5
- 8.06.2023, 7:41
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Изменения коснутся операций, совершаемых с использованием карточек Mastercard.
С 8 июня произведена замена валюты расчетов с международной платежной сиcтемой Mastercard с долларов США на китайский юань, сообщает пресс-служба «Белагропромбанка».
Изменения коснутся операций, совершаемых с использованием карточек Mastercard «Белагропромбанка»:
за пределами Беларуси, в том числе в иностранных интернет-магазинах и сервисах;
на территории Беларуси в устройствах иных банков в иностранной валюте.
В банке предлагают своим клиентам учитывать изменения при совершении операций с использованием карточек международной платежной системы Mastercard «Белагропромбанка» в валюте, отличной от валюты счета, к которому выпущена карточка.