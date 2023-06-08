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«Белагропромбанк» перевел белорусов на юани

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  • 8.06.2023, 7:41
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«Белагропромбанк» перевел белорусов на юани

Изменения коснутся операций, совершаемых с использованием карточек Mastercard.

С 8 июня произведена замена валюты расчетов с международной платежной сиcтемой Mastercard с долларов США на китайский юань, сообщает пресс-служба «Белагропромбанка».

Изменения коснутся операций, совершаемых с использованием карточек Mastercard «Белагропромбанка»:

за пределами Беларуси, в том числе в иностранных интернет-магазинах и сервисах;

на территории Беларуси в устройствах иных банков в иностранной валюте.

В банке предлагают своим клиентам учитывать изменения при совершении операций с использованием карточек международной платежной системы Mastercard «Белагропромбанка» в валюте, отличной от валюты счета, к которому выпущена карточка.

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