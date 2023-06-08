Пригожин: Войска РФ попали в капкан 8.06.2023, 7:46

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Потеряны позиции к северу от Бахмута.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения украинской армии продолжают контратаку в районе Бахмута, разрезая и загоняя в капкан российские подразделения.

Он сообщил, что накануне во вторник россияне потеряли позиции около Раздоловки к северу от Бахмута, при этом второй фланг охвата россиян может выдвинуться вперед с юга в самое ближайшее время.

Об этом главарь российских наемников заявил, комментируя общую обстановку на передовой на одном из самых горячих участков фронта.

Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

Более того, Пригожин утверждает, что российская армия может попасть в полное окружение после того, как подразделения ВСУ смогут подрезать российские позиции со стороны Азаряновки, Курдюмовки и Торецка.

«Если начать отступать, то дальше будем отступать сначала до «линии Вагнера», а после этого и дальше неизвестно докуда", – заявил он.

Ранее Пригожин сообщил о потере Берховки под Бахмутом. Напомним, Пригожин срочно призвал Путина объявить в России всеобщую мобилизацию.

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