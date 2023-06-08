Польша призвала ЕС ужесточить санкции против Лукашенко 3 8.06.2023, 7:50

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Чтобы закрыть «лазейки» для Кремля.

В Брюсселе на встрече с депутатами Европарламента за закрытыми дверями посол Польши в Евросоюзе призвал к ужесточению санкций в отношении режимов в РФ и Беларуси.

Об этом сообщает Polskie Radio.

По данным журналистов издания, представитель Польши в Брюсселе настаивал на ужесточении ответа со стороны Европейского союза в связи с подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС в Украине.

Разрушение дамбы в Херсонской области дипломат назвал военным преступлением и «новой фазой ужасающей агрессии».

Также отмечается, что на данной встрече послы государств-членов ЕС не смогли достичь понимания относительно 11-го пакета санкций против РФ, и согласования по данному вопросу продолжится через неделю.

«Присутствовавшие на встрече дипломаты отметили, что посол обратил внимание на отсутствие санкций против попадающих в Европу российских алмазов, за счет чего наполняется российский бюджет», - говорится в публикации.

Представитель Польши предложил включить в проект новых ограничений запрет на импорт российской агропродукции.

Польский посол также призывает ввести дальнейшие санкций в отношении Беларуси с целью предотвращения обхода ограничительных мер против РФ.

Кроме того, Польша требует просмотра 10-го пакета, в котором выявлены «лазейки и недоработки».

Новые санкции против РФ

Европейский союз готовит новый 11-й пакет санкций против России, направленный на борьбу с обходом действующих ограничений.

Во время недавнего саммита G7 в японской Хиросиме лидеры стран Большой семерки подтвердили свою преданность санкциям против РФ. В частности, они ограничат экспорт промышленного оборудования, инструментов и технологий, полезных для военных действий РФ, а также его доходы от торговли металлами и алмазами.

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