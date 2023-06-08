Россияне понесли серьезные потери из-за подрыва Каховской ГЭС
- 8.06.2023, 8:11
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Украинский Генштаб рассказал о ситуации в 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22-м армейском корпусе РФ.
Россияне понесли потери в личном составе и технике из-за последствий собственного же подрыва плотины Каховской ГЭС.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе с РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести.
«Также в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильная и бронетанковая техника, другое военное имущество», - отметили в Генштабе.
В то же время во время эвакуации населения из Каховки российские военные воспользовались эвакуационными маршрутами для гражданских, чтобы бежать из города.
«Во время такого перемещения захватчики использовали местных жителей в качестве живого щита», - подчеркнули в Генштабе.
Подрыв Каховской ГЭС
Ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов Херсонской области. В Корабельном районе Херсона известно более 1800 подтопленных домов.
Пока известно о первых жертв катастрофы. Так, в Олешках Херсонской области погибли три человека.