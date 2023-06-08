Россияне понесли серьезные потери из-за подрыва Каховской ГЭС 8.06.2023, 8:11

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Украинский Генштаб рассказал о ситуации в 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22-м армейском корпусе РФ.

Россияне понесли потери в личном составе и технике из-за последствий собственного же подрыва плотины Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе с РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести.

«Также в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильная и бронетанковая техника, другое военное имущество», - отметили в Генштабе.

В то же время во время эвакуации населения из Каховки российские военные воспользовались эвакуационными маршрутами для гражданских, чтобы бежать из города.

«Во время такого перемещения захватчики использовали местных жителей в качестве живого щита», - подчеркнули в Генштабе.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов Херсонской области. В Корабельном районе Херсона известно более 1800 подтопленных домов.

Пока известно о первых жертв катастрофы. Так, в Олешках Херсонской области погибли три человека.

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