Бензин из молока: в США разработали инновационное топливо для авто 8.06.2023, 8:36

Необычное решение предложили владельцы ферм из штата Мичиган.

В США изобрели новое экологически чистое биотопливо. Его изготовляют из обычного коровьего молока. Об этом сообщает сайт Automotive News.

Необычное биотопливо разработали владельцы молочных ферм из американского штата Мичиган. Изготовляют его из молочного пермеата – побочного продукта фильтрации молока.

Пермеат содержит в себе лактозу, а также витамины и минералы. Из него в некоторых странах делают слабоалкогольные напитки, но можно и перегонять пермеат в низкоуглеродный этиловый спирт. Именно такой биоэтанол можно использовать в качестве топлива для бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Он подходит как для легковых, так и для грузовых машин, а выхлоп от такого топлива содержит очень мало вредных веществ.

Американские фермеры подписали соглашение с канадской винокурней Dairy Distillery и совместно построят крупный завод по перегонке молочного пермеата в биоэтанол для авто. Предприятие сможет выпускать по 8,3 миллионов литров топлива ежегодно.

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