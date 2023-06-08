Названы имена погибших во время взрыва на Светлогорском ЦКК 1 8.06.2023, 9:20

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Руководство завода раскрыло подробности ЧП.

Светлогорский ЦКК назвал имена погибших во время вспышки газовоздушной смеси на заводе беленой целлюлозы 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба Светлогорского райисполкома.

Названы имена трех погибших, работавших выпарщиками щелоков: Виктор Романьков, Михаил Шатица, Олег Кацуба.

Также сообщается, что генеральный директор ОАО «Светлогорский ЦКК» Юрий Крук встретился с семьями погибших.

Напомним, днем 7 июня на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате произошла вспышка газовоздушной смеси. В МЧС сообщили о трех погибших, но в Следственном комитете заявили, что «говорить о точном количестве погибших и пострадавших на Светлогорском ЦКК преждевременно».

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