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«Вест Хэм» выиграл футбольную Лигу конференций

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  • 8.06.2023, 9:25
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«Вест Хэм» выиграл футбольную Лигу конференций

Клуб одолел «Фиорентину» благодаря голу на 90-й минуте.

«Вест Хэм» стал победителем Лиги конференций. В финальном матче в Праге «молотобойцы» одолели «Фиорентину» — 2:1, сообщает pressball.by.

Победу «Вест Хэму» принес точный удар Джаррода Боуэна на 90-й минуте.

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ФИОРЕНТИНА — ВЕСТ ХЭМ — 1:2

ПРАГА. «Фортуна Арена». Начало в 22.00. 17363 зрителя.

ФИОРЕНТИНА: Терраччано — Додо, Миленкович, Раньери (Игор, 84), Бираги — Бонавентура, Амрабат, Мандрагора (Барак, 93+) — Николас Гонсалес, Йович (Кабрал, 46), Куаме (Сапонара, 62).

ВЕСТ ХЭМ: Ареоля — Цоуфал, Зума (Керер, 61), Агуэрд, Эмерсон — Соучек, Райс, Пакета — Боуэн, Антонио (Огбонна, 94+), Бенхрама (Форналс, 76).

ГОЛЫ: 0:1 — Бенхрама (62, с пенальти). 1:1 — Бонавентура (67, пас — Николас Гонсалес). 1:2 — Боуэн (90, пас — Пакета).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Мандрагора, Миленкович, Амрабат; Бенхрама, Агуэрд, Боуэн.

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