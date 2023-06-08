Творцы бессильных заклинаний 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

8.06.2023, 9:48

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Николай Патрушев.

Фото: scrf.gov.ru

Чаще всего их произносит секретарь российского Совбеза Патрушев.

Заклинания волшебников только тогда производят впечатление на публику, когда они дают результат – появляются из ничего горы, останавливается Солнце на небе, исчезает Луна.

Когда же нет эффекта, а люди видят только движения рук, слышат бормотание и видят фигуру, облаченную в странный наряд, то им в голову приходит мысль – перед ними мошенник.

То же в политике. Когда отставной майор КГБ в результате крушения предыдущего государства, силою случая оказался на вершине власти и начал раз за разом творить формулы в духе «мюнхенской речи», они производили впечатление на публику в России, потому что «карта шла в руку» - на страну валились доходы от продажи нефти и газа – следствия мирового экономического роста.

Иное дело сейчас – успехов давно нет, но заклинания остались прежними. Чаще всего их произносит секретарь Совбеза Николай Патрушев. Вот например о России и Беларуси: «США ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы наших стран. … Сегодня западные политики говорят об этом открыто и указывают в своих документах».

Но ведь это пустословие на хлеб не намажешь, не пронесешь победным флагом по Киеву и даже над Шебекино не водрузишь – там опасно.

Так и получается, что власть голых королей выродилась в болтологию. Форма, наконец-то, пришла в согласие с содержанием. Стране остается только прозреть. И события раз за разом открывают и будут открывать ей глаза.

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