«ВСУ идут крупными силами»: россияне паникуют из-за контрнаступления 3 8.06.2023, 9:58

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Российские пропагандисты сообщают о мощных атаках в Запорожской области.

Российские пропагандисты начали публиковать панические сообщения из-за мощного контрнаступления ВСУ в Запорожской области и на других направлениях.

«ВСУ предпринимают активные действия практически на всех направлениях», — сообщает российский телеграм-канал Readovka.

Сразу несколько российских военкоров сообщают, что «украинская армия начала атаковать на различных направлениях». Так, сообщается, что ВСУ «начали наступление на Запорожском направлении».

Российский «военкор» Руденко сообщил, что в Запорожской области на Ореховском фронте ВСУ «пошли крупными силами».

«Высокая интенсивность артиллерии противника, большое количествово танков и бронетехники в районе Малой Токмачки», — пишет в панике российский «военкор».

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