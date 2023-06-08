Российские добровольцы после захода в Шебекино обратились к жителям Крыма 8.06.2023, 10:09

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Фото: Getty Images

Легион «Свобода России» начал собирать разведданные для освобождения полуострова.

Российские добровольцы из Легиона «Свобода России», которые недавно зашли в город Шебекино Белгородской области, обратились к жителям оккупированного Крыма:

— Жители временно оккупированного украинского Крыма!

Мы не признаем квази-референдум 2014 года и преступную интервенцию войск РФ на полуостров. Легион считает делом долга вернуть Украине то, что ее по праву, чтобы иметь возможность с чистой совестью строить новую Россию.

Мы нуждаемся в вашей поддержке, чтобы приблизиться к нашей общей Победе.

Просим вас сообщать нам о:

точном расположении пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (геопривязка с координатами),

местах проживания руководящего состава оккупационных войск (геопривязка с координатами),

местах расположения и маршруты передвижения военной техники,

точные данные местных коллаборационистов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должности и место работы);

лицах, которые «сочувствуют» оккупантам и других сторонников оккупационной власти, и их данные.

Избегайте этих объектов. Если вы живете рядом и верны Украине — сообщите об этом. Нам дорога каждая жизнь, и мы сделаем все, чтобы ее сохранить.

Мы уже близко!

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