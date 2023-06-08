Российские добровольцы после захода в Шебекино обратились к жителям Крыма
- 8.06.2023, 10:09
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Легион «Свобода России» начал собирать разведданные для освобождения полуострова.
Российские добровольцы из Легиона «Свобода России», которые недавно зашли в город Шебекино Белгородской области, обратились к жителям оккупированного Крыма:
— Жители временно оккупированного украинского Крыма!
Мы не признаем квази-референдум 2014 года и преступную интервенцию войск РФ на полуостров. Легион считает делом долга вернуть Украине то, что ее по праву, чтобы иметь возможность с чистой совестью строить новую Россию.
Мы нуждаемся в вашей поддержке, чтобы приблизиться к нашей общей Победе.
Просим вас сообщать нам о:
точном расположении пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (геопривязка с координатами),
местах проживания руководящего состава оккупационных войск (геопривязка с координатами),
местах расположения и маршруты передвижения военной техники,
точные данные местных коллаборационистов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должности и место работы);
лицах, которые «сочувствуют» оккупантам и других сторонников оккупационной власти, и их данные.
Избегайте этих объектов. Если вы живете рядом и верны Украине — сообщите об этом. Нам дорога каждая жизнь, и мы сделаем все, чтобы ее сохранить.
Мы уже близко!