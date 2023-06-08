Бойцы ВСУ провели удачный штурм под Бахмутом и захватили пленных 8.06.2023, 10:14

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Ближний бой закончился взятием позиций россиян.

По состоянию на 8 июня украинские воины продолжают бороться с оккупантами на украинской земле и ликвидировать личный состав российской армии. Так, ВСУ провели еще один удачный штурм на Бахмутском направлении.

О деталях удачной операции украинских защитников рассказал бывший командир бригады «Азов» Андрей Билецкий. Воинам удалось ликвидировать немалое количество живой силы врага, также взятого в плен четырех солдат РФ.

Успешный штурм вражеских позиций провели воины 1 механизированного батальона 3 ОШБр.

«Кладбище мертвых» россиян и еще четверо пленных – результат успешного штурма 1 механизированного батальона 3 ОШБр на Бахмутском направлении», – рассказал Билецкий.

Ближний бой показался довольно утомительным для защитников, в частности, из-за сложного ландшафта. Однако он завершился захватом вражеских позиций и продвижением вперед.

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