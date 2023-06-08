В Витебске задержали жену политзаключенного Вячеслава Лазарева 4 8.06.2023, 10:19

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Татьяна Пытько

Ее годовалую дочь отправили в детскую больницу.

Задержание Татьяны Пытько произошло вечером 6 июня, и женщина до сих пор находится под стражей. Дочь, которой на днях исполнился год и один месяц, направили в детскую больницу — так делается в тех случаях, когда у ребенка нет рядом близких родственников или опекунов, сообщает БАЖ.

У правозащитников есть основания полагать, что задержание произошло в рамках уголовного дела. Но пока невозможно сказать, задержана ли Татьяна Пытько по тому же делу, которое касается ее мужа.

Видеоператора-фрилансера Вячеслава Лазарева обвиняют по ст. 361-4 Уголовного кодекса («содействие экстремистской деятельности») за связь с независимым СМИ, признанным в Беларуси «экстремистским формированием». Уже 4 месяца его держат в витебском СИЗО-2.

Друзья отмечают, что есть проблемы с перепиской: долгое время от Вячеслава нет никаких сведений. Поэтому неизвестно, на каком этапе находится расследование его дела и скоро ли оно попадет в суд. Мать имела единственное свидание с ним — в скором времени после задержания. Больше свиданий ей не дают.

Вячеслав Лазарев не имеет адвоката. Сейчас это привычная ситуация для всей Беларуси: защитники опасаются заниматься делами «политических», чтобы не потерять работу.

В распоряжении следствия находится оргтехника Вячеслава Лазарева. В день задержания 9 февраля по месту его регистрации милиционеры провели обыск: забрали мобильные телефоны, видеокамеру и другую аппаратуру.

Также обыск силовики провели по месту жительства его жены Татьяны Пытько, которая жила отдельно. Из квартиры Татьяны забрали ноутбук и два телефона. Есть вероятность, что следователи нашли там что-то такое, что посчитали подозрительным.

В 2018 и в 2019 году Вячеслава Лазарева дважды наказывали штрафами по ч. 2 ст. 22.9 КоАП за «незаконное изготовление продукции СМИ». Во время августовских событий 2020 года Лазарева задерживали за фотографирование «автозаков», но тогда милиционеры продержали его несколько часов в ИВС и освободили без составления протокола. Татьяну Пытько также привлекали к административной ответственности: в 2020 году ее оштрафовали за участие в «несанкционированных мероприятиях».

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