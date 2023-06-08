Появилось еще одно доказательство того, что Россия готовилась к подрыву Каховской ГЭС 1 8.06.2023, 10:21

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Странное поведение оккупантов было зафиксировано на территории Херсонской области.

Российские войска перед тем, как совершить подрыв Каховской ГЭС «глушили» связь на оккупированной территории Херсонской области. Этот факт является еще одним подтверждением планирования ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

«Оставляя людей в опасности, враг пытался максимально скрыть ситуацию. Они пытались создать максимальный вакуум вокруг той группы, которая должна была работать настолько, что «глушили» связь перед этим подрывом и не сообщили даже свои подразделения», - рассказала она.

Гуменюк добавила, что силы обороны располагают информацией, что многие оккупанты «либо остались под водой, либо страдают и ждут на крышах и молят о помощи».

«Возможно, за какой-то период времени связь будет лучше. Сейчас удается получать информацию по некоторым каналам связи. В частности, собирая ее с помощью аэроразведки», - отметила представительница ОК «Юг».

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