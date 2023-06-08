Начальника c Гомсельмаша судят за «госизмену»: в деле появился «украинский след» 8.06.2023, 10:27

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Что известно о громком процессе в Гомеле.

7 июля в Гомельском областном суде прошло рассмотрение уголовного дела о государственной измене. «Флагшток» собрал все, что известно о данном процессе.

Суд проходит в закрытом режиме. Скупые данные из расписания судов говорят о том, что обвиняемым является Владислав Пудяк. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 256 «Измена государству». Под изменой государству в данной статье может пониматься властями передача иностранцам «государственных секретов», не только белорусских, но и других государств. Применение части 1 данной статьи указывает на то, что «государственные секреты», которые могли быть переданы иностранцам, не связаны с выполнением обвиняемым должностных обязательств.

Прокурор Гомеля Юрий Булыко пролил свет на личность обвиняемого. Выступая перед работниками ОАО «Гомсельмаш», он рассказал о том, что в государственной измене обвиняется бывший начальник одного из цехов производственного объединения. По данным Флагштока речь идет об экс-начальнике транспортного цеха департамента обеспечения производства ОАО «Гомсельмаш». С 2014 по 2019 год Владислав Пудяк трижды входил в состав участковых избирательных комиссий в Гомеле.

Проверить информацию помогли Киберпартизаны. По их данным в паспортной базе Беларуси нет других граждан с такими же фамилией, именем и отчеством.

Анализ социальных сетей Владислава Пудяка указывает на возможный «украинский след» в данном уголовном деле. У мужчины есть жена, которая родом из украинского поселка Добрянка. Населенный пункт расположен на самой границе с Беларусью, всего в 50 километрах от Гомеля.

В Беларуси это уже не первый уголовный процесс, связанный с наличием родственных связей в Черниговской области. В январе 2023 года в Витебске был задержан уроженец Чернигова Андрей Шмай. Мужчина жил в Беларуси уже 10 лет, работал рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в Витебском облисполкоме. Основанием для обвинения в «агентурной деятельности» послужило использование приложения Signal для связи с родственниками в Черниговской области.

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