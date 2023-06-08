Пригожин сделал очередной шаг к Смуте Виктория Зубкова, planeta.press

8.06.2023, 10:33

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Пленный полковник Веневитин прямо-таки в рубашке родился.

Конфликт министра обороны России и начальника Генштаба ВС РФ с наемниками ЧВК «Вагнер» вышел на новый уровень.

Так, 4 июня пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала видео о том, что наемники взяли в плен подполковника российской армии. «Я подполковник Веневитин Роман Геннадьевич, командир 72 бригады, обстрелял машину ЧВК «Вагнер» в состоянии алкогольного опьянения», — говорит задержанный на камеру. Судя по кадрам, съемка велась в подвале, на лице подполковника видны следы побоев.

Инцидент произошел три недели назад, однако видео было опубликовано только сейчас после того, как Евгений Пригожин рассказал о минировании путей отхода «вагнеров» из Бахмута.

«Мы обнаружили около десятка мест, где были размещены различные взрывные устройства, начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида — заряда от так называемых «Змей Горынычей», — 2 июня заявила его пресс-служба. — Сейчас ведутся разбирательства и расследования. Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны».

С 72-й мотострелковой бригадой Пригожин конфликтует давно. В частности, в начале мая он обвинил военнослужащих этого соединения в том, что они бросили позиции под Бахмутом. И именно их он обвинил в минировании маршрутов выхода ЧВК «Вагнера» из Бахмута. Якобы 17 мая «вагнеры» обнаружили военных, занимавшихся минированием дорог в населенных пунктах Опытное и Озаряновка к югу от Бахмута. Когда в районе Семигорья наемники начали разминировать дороги, по ним был открыт огонь из стрелкового оружия с позиций, занимаемых российскими военнослужащими. Старшим группы, которую задержали наемники Евгения Пригожина, и был тот самый подполковник Веневитин, «который оказался в состоянии алкогольного опьянения».

На вопрос, зачем обстреляли машину «вагнеров», офицер ответил: «Из-за личной неприязни». Однако Пригожин считает, что это было попыткой «публичной порки». А пороть Евгения Викторовича есть за что. Как минимум за то, что ЧВК «Вагнер» бросили позиции в Бахмуте, огульно заявив о захвате города. Теперь Пригожин сидит в тылу и вещает о ситуации в Бахмуте. По его словам, самое опасное — это то, что ВСУ могут гораздо более быстрее наступить на Бахмут, чем это делали «вагнеры». «Если будет такое же отношение у подразделений Минобороны РФ, как и сейчас, то я боюсь, что все в обратном порядке сложится за месяц-полтора максимум», — заявил Евгений Пригожин.

С правовой точки зрения, взятие в плен подполковника российских вооруженных сил является похищением. Ст. 126 УК РФ («Похищение человека») предусматривает лишение свободы от 6 до 15 лет за «незаконный захват, перемещение и последующее удержание» человека с применением оружия организованной группой. Кроме того, несмотря на участие ЧВК «Вагнер» в войне против Украины, а также создание частных военных компаний российскими олигархами и корпорациями, наемничество в России так и не было декриминализовано. Ст. 359 УК РФ («Наемничество») предусматривает лишение свободы до 18 лет за «вербовку, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях», а также до 15 лет за «участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».

Легион «Свобода России» предложил Пригожину обменять российского подполковника на военнослужащих, которые попали в плен в Белгородской области, однако Пригожин отказался. «Подполковник 72-й бригады, он не в плен взят. Он был задержан и передан для проведения следственных действий. Ну и естественно, никого из русских в обмен на русских мы отдавать не готовы», — сообщила пресс-служба.

Веневитин в рубашке родился. Ведь могли и кувалдой казнить под камеру, а так просто избили и заставили извиниться. Спустя неделю после инцидента, его имя всплыло в связи с жалобами военнослужащих на преступные приказы, которые он мог отдавать. В частности, военнослужащие отряда «Шторм Z», куда Минобороны РФ набирает зеков, записали 40-минутный ролик, в котором рассказали, как их бросили на позициях без связи и поддержки артиллерии. Собственно, в плен Веневитина украинцам брать и не надо, ведь он приносит больше пользы Украине на фронте, пуская на «мясо» российских оккупантов.

«Очередной шаг к Смуте. Широкий. Даже если (скорее всего, кстати) речь идет всего лишь о «дружественном огне» и несогласованности действий (что на фронте сплошь и рядом) — заявления Пригожина и эта публикация — это провокация открытой войны между подразделениями, ранее сражавшимися по одну сторону фронта. По-хорошему — Пригожина за это необходимо немедленно арестовать и предать военному суду. Но никто этого, по всей видимости, делать не намерен и не будет… Катимся вниз дальше…» — заявил террорист Стрелков (Гиркин).

Прецедент боестолкновения наемников с регулярной армией уже есть, с чем мы, собственно, россиян и поздравляем. А Евгений Пригожин и дальше прет на рожон.

«Мы даем Министерству обороны около 2 недель освободить нашу землю в Белгородской области», — в частности, сообщил он 5 июня. По его словам, если этого не произойдет, и ситуация будет ухудшаться, ЧВК «Вагнер» пойдут в Белгород.

Кстати, в Белгород собрался и Кадыров, который, как и Пригожин, не хочет терять собственную армию под Бахмутом. 4 июня он заявил, что «с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений». По его словам, они готовы и ждут приказа. Ну а мы ждем большой конфликт между Минобороны России, ЧВК «Вагнер» и подразделениями «Ахмат» со стрельбой, похищениями и прочими «прелестями» смуты.

Виктория Зубкова, planeta.press

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