«Прилеты было невозможно сосчитать»: ВСУ разгромили российские базы в Токмаке
- 8.06.2023, 10:42
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Из-за серии взрывов россияне понесли огромные потери.
Украинские защитники устроили оккупантам мощную «бавовну» на Запорожье.
ВСУ ударили по позициям врага во временно оккупированном Токмаке. О взрывах сообщили в сети, передает obozrevatel.com.
Украинским воинам удалось уничтожить большое количество живой силы врага. Численность взрывов во временно оккупированном украинском городе была такой, что трудно счесть.
«Всю ночь в Токмаке на Запорожском фронте было очень горячо! Кац*пы дохли как мухи. Количество пролетов было таким, что даже посчитать невозможно», — говорится в сообщении.
Оккупанты также отключили сотовую связь и интернет в Токмаке и Молочанске.
О «жарких» из-за постоянных взрывов летних днях и ночах в оккупированном Токмаке также рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Последние два дня взрывно горячо было в районе захваченных врагом автотранспортного предприятия, «мрео» и железнодорожного вокзала. Не спалось оккупантам и сегодня до двух часов ночи», – отметил Федоров.
В настоящее время подсчитывается количество ликвидированных русских солдат.