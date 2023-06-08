«Прилеты было невозможно сосчитать»: ВСУ разгромили российские базы в Токмаке 8.06.2023, 10:42

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Из-за серии взрывов россияне понесли огромные потери.

Украинские защитники устроили оккупантам мощную «бавовну» на Запорожье.

ВСУ ударили по позициям врага во временно оккупированном Токмаке. О взрывах сообщили в сети, передает obozrevatel.com.

Украинским воинам удалось уничтожить большое количество живой силы врага. Численность взрывов во временно оккупированном украинском городе была такой, что трудно счесть.

«Всю ночь в Токмаке на Запорожском фронте было очень горячо! Кац*пы дохли как мухи. Количество пролетов было таким, что даже посчитать невозможно», — говорится в сообщении.

Оккупанты также отключили сотовую связь и интернет в Токмаке и Молочанске.

О «жарких» из-за постоянных взрывов летних днях и ночах в оккупированном Токмаке также рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Последние два дня взрывно горячо было в районе захваченных врагом автотранспортного предприятия, «мрео» и железнодорожного вокзала. Не спалось оккупантам и сегодня до двух часов ночи», – отметил Федоров.

В настоящее время подсчитывается количество ликвидированных русских солдат.

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