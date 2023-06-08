Ученые обнаружили возле Стоунхенджа впечатляющую находку бронзового века 8.06.2023, 10:51

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Возраст находки может составлять от 3500 до 4000 лет.

Группа археологов Котсуолда, проводившая раскопки на месте планируемой жилой застройки недалеко от Солсбери, Англия, обнаружила гигантское курганное кладбище, возраст которого может составлять от 3500 до 4000 лет, сообщает lenta.ua.

Уилтшир хорошо известен своими курганами бронзового века, особенно теми, которые находятся на территории Стоунхенджа, объекта Всемирного наследия, и на меловых землях Крэнборн-Чейз. Напротив, мало что известно об аналогичных местах недалеко от средневекового города Солсбери.

Эти курганы были установлены через 1000 или более лет после того, как памятники в Стоунхендже были построены на Солсберийской равнине всего в 10 милях (16 км) к северу. Археологи обнаружили достаточно свидетельств, чтобы сделать вывод, что эти курганы были построены в последний период.

Однако строительство Вистри нового жилого комплекса на окраине Харнема, южного пригорода Солсбери, дало возможность раскопать некоторые остатки крупного кладбища с круглыми курганами и его ландшафт.

Круглые курганы были впервые построены в период неолита, хотя большинство из них были построены в эпоху кубков и ранней бронзы (2400–1500 гг. До н.э.) и обычно состоят из центрального захоронения, насыпи и окружающего рва.

Размер круглых курганов может варьироваться от менее 10 метров в диаметре до 50 метров, хотя большинство из них, как правило, составляют в среднем от 20 до 30 метров. Кроме того, земляные работы, связанные с курганами, могут различаться.

У некоторых есть большие центральные насыпи («курганы-колокольни»), у других небольшие центральные насыпи и внешние берега («дисковые курганы»), а у некоторых есть центральные впадины («курганы с прудом»).

Их рвы послужили материалом для кургана, который был построен из мела, верхнего слоя почвы и дерна. Курганы обычно связаны с захоронениями; некоторые содержат только одного человека, в то время как другие содержат серию захоронений и, в редких случаях, несколько захоронений.

«Наше кладбище состоит примерно из двадцати или более курганов, которые простираются от самого края Харнема на дне долины Наддер, вверх и через прилегающий меловой склон на северной окраине ландшафта Крэнборн-Чейз», — сайт в Нетерхэмптоне. первооткрыватели написали в пресс-релизе Cotswold Archeology. «Кладбище расположено небольшими группами курганов — парами или группами по шесть или около того — и мы пока раскопали только пять».

Археологи из Котсуолда обнаружили 10 захоронений, а также три груды кремационного пепла в пяти рвах, которые они уже раскопали. Еще одним свидетельством того, насколько нравилось это место захоронения людям, которые жили в районе Солсбери 4000 лет назад и позже, являются признаки того, что два кургана на этом месте в какой-то момент подверглись значительному расширению.

Раскопки также обнаружили саксонские останки, в том числе возможное затонувшее здание, сохранившуюся древесину, железные лезвия ножей и керамику, а также террасу возделывания («линчет») вероятной даты позднего железного века и ямы бронзового и железного веков.

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