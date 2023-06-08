«Такой массированной атаки на нашей памяти не было» 1 8.06.2023, 10:52

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Россияне шокированы наступлением ВСУ на Ореховском направлении.

Сегодня, 8 июня, на пропагандистских каналах в РФ появилось обращение оккупанта, который рассказал о ночном бое на Ореховском направлении.

С его слов, ВСУ двигаются группами по 50-60 человек, которые с воздуха прикрывает авиация, передает dialog.ua.

Российские СМИ пишут, что такого давления со стороны ВСУ не было за все время войны в Украине. Украинские защитники шли на врага волнами. Минимум две атаки ВСУ якобы врагу «удалось отбить». Впервые в небе они увидели очень много украинской военной авиации.

Пропагандисты сделали вывод, что главной задачей ВСУ в ходе контрнаступления является прорыв к Мелитополю, Мариуполю и Бердянску, чтобы перерезать сухопутный коридор из Крыма.

Российские военкоры пишут, что ВСУ удалось захватить несколько господствующих высот, а также очень много артиллерии и тяжелой техники.

Бои еще продолжаются и сегодня в районе Орехово и Малой Токмачки. Как пишут российские каналы, до Токмака дело еще не дошло.

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