Банки Казахстана массово отказываются от российского рубля 3 8.06.2023, 11:20

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На днях в стране побывал «финансовый десант» из США.

Казахстанские банки отказываются принимать платежи в рублях от предпринимателей из России, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка. По их словам, трудности возникли после высадки «финансового десанта» США в страну.

Источник в российском банке из топ-50 рассказал, что Halyk Bank, Fortenank, RBK bank и Bereke bank за последнее время вернули десятки платежей в рублях. Проблемы с платежами в рублях подтвердила представитель банка «Точка» Анна Давыдова.

«Финансовый десант» США, который высадился в Казахстане и Армении, следит, чтобы рубли не конвертировались в доллары и не ходили по миру, пояснил основатель криптообменника MoneyPort Александр Факторов.

В результате российский бизнес стал переходить на казахстанские тенге. В «Точке» число платежей в тенге в апреле выросло на 75% относительно марта, отмечает Давыдова. Однако казахстанские банки иногда отказывают даже в приеме тенге, если платеж поступает от российского компании, говорит член генсовета «Деловой России» и гендиректор компании «Первая группа» Алексей Порошин.

Если операция не проходит внутренний контроль банка и подпадает под категорию рисковых, возможны заморозка или возврат транзакции, пояснил глава партнерского офиса «Аронов и партнеры» в Казахстане и юридической фирмы Continental Эльдар Бабаев.

Банки Казахстана вынуждены соблюдать санкционные ограничения, которые были наложены на Россию за войну в Украине, поскольку США являются крупным инвесторов в экономику республики, пояснили в банке «Левобережный».

Правительство Казахстана не давало указаний банкам страны ограничивать операции в рублях, заявил вице-премьер республики Ерулан Жамаубаев. «В целом есть такое понятие, как KYC (know your client) — «знай своего клиента». Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами и другими рисками, это непосредственно работа самих банков. Со стороны правительства никаких установок не было», — отметил он.

В последние недели банки Казахстана и Армении также начали блокировать оплату российских предпринимателей за серверы, микросхемы, процессоры, телекомоборудование и другую электронику, писал «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке. По словам одного из них, это связано с введением десятого пакета санкций США, которые угрожают банкам, сотрудничающим с Россией.

Российские поставщики пытаются обойти ограничение и пробуют ввозить электронику под другими товарными кодами или «поставлять технику целиком в сборке». Также используются «иные способы проведения платежей», сказал источник, но не уточнил, какие именно.

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