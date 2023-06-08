В «Мачулищах» тренировались российские истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34 3 8.06.2023, 11:31

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Авиаактивность зафиксировали на нескольких аэродромах.

На территории Беларуси военная авиационная активность 7 июня наблюдалась на аэродромах «Мачулищи», «Бобруйск» и в Национальном аэропорту «Минск». Фиксировались полеты вертолетов и самолетов ВВС РБ и ВКС РФ, сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Так вчера на аэродроме «Мачулищи» впервые после перебазирования с аэродрома «Барановичи» проходили тренировочные полеты истребителей Су-30СМ и истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ.

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