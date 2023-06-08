ВСУ разбили под Бахмутом 72-ю бригаду РФ 2 8.06.2023, 11:49

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фото: PA media

Оренбургских мотострелков «подставил» Пригожин.

Конфликт между «вагнеровцами» и регулярными войсками минобороны России обостряется: Пригожин, чья частная военная компания пытается отойти из Бахмута, заявил о минировании путей и обстреле колонны ЧВК «Вагнер» армией РФ. Также было заявлено о взятии в Донецкой области в плен подполковника ВС РФ. Что это – игра на публику или реальный раскол в рядах агрессора?

Почему пленный российский офицер заявил о «личной неприязни» к ЧВК «Вагнер»? Вероятные мотивы и основы бахмутского конфликта объяснил в комментарии ТСН военный аналитик, сопредседатель ГИ «Правое Дело» Дмитрий Снегирев.

«В свое время появилось заявление «Вагнера» о передаче флангов Бахмута на Донетчине вооруженным силам россии. Нас заинтересовала эта информация, аналитический отдел «Правого Дела» начал ее проверять, и оказалось, что этот подполковник представляет 72-ю бригаду. Ее формирование в городе Оренбурге датируется августом 2022 года. Тогда губернатор этой российской области не от большого ума сообщил о том, что в ряды бригады согласились присоединиться аж 60 горожан», – отмечает Снегирев.

Отметим, стандартный штатный состав бригады предусматривает 4,5 тысячи бойцов. Но при проверке информации аналитики обнаружили, что на момент участия этой так называемой бригады в боях на территории Харьковской области ее реальный личный состав не превышал одной БТГр – то есть до 800-1000 солдат.

«То есть фактически бригаду сформировали из «мертвых душ». Шло списание материально-технического обеспечения и финансовых вознаграждений. После неудачных боев на Харьковщине это российское подразделение перебросили под Бахмут, на фланг. И сообщение Пригожина о «передаче флангов» – неслучайно. Таким образом он пытался прикрыть коррупционные схемы своего нынешнего первого заместителя. На то время он был первым заместителем министра обороны РФ – речь о генерал-полковнике Мизинцеве», – комментирует эксперт.

Таким образом, по мнению аналитика, Пригожин сознательно подставил под удар одну из наименее боеспособных частей оккупационных войск.

«Мы передали эту информацию разведсообществу. Результатом стал успешный характер контрнаступательных действий ВСУ именно на этом фланге, на позиции данной российской бригады. Ее фактически разбили. И главное, когда мы вышли в эфир, сообщив информацию об этой бригаде на публику, буквально на следующий день российский террорист Гиркин ее подтвердил. Он признал, что личный состав этой бригады состоял из двух рот – то есть максимум 250-300 человек», – рассказывает Снегирев.

Гибель значительной части подчиненных, по мнению обозревателя, и побудила подполковника 72-й бригады ВС РФ к личной мести – расстрелу колонны ЧВК «Вагнер» и минированию путей ее отступления.

«Но главное, что мы должны понимать, – это характер формирования вооруженных подразделений армии РФ. Этот эпизод свидетельствует: большинство из них сформировано из так называемых «мертвых душ», – констатирует эксперт.

Что же касается конфликта ЧВК «Вагнер» и регулярных войск миноброны России, по мнению аналитика – это очередной элемент подковерной игры российских спецслужб, в результате которой под ударом оказывается министр Шойгу.

«В росСМИ распространяются разоблачения коррупционных схем его близкого окружения и информация о недвижимости на Рублевке представителей минобороны – неслучайно удар неизвестных беспилотников пришелся именно на этот микрорайон Москвы. Российский диктатор ищет козла отпущения за военные поражения в Украине. И, скорее всего, им станет именно Сергей Шойгу», – резюмирует эксперт.

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