Не до Шебекино 1 Арсений Молчанов

8.06.2023, 12:01

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В России уже началась какая-то игра в кошки-мышки.

Новости о разрушении Каховской ГЭС вчера затмили все остальное. А ведь у нас что ни день, то время удивительных историй. Z-военкор Александр Коц сообщил своим читателям: наконец-то подбит немецкий танк «Леопард». О славе русского оружия сообщили и в Минобороны РФ, буднично запихнув в отчет и другие потери «укронацистов» за 3 дня боев. В частности, 52 подбитых танка, 207 бронемашин, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 пушек, 53 БПЛА и 3715 украинских военных.

Я этим цифрам, безусловно, верю. Ведь неверующих сейчас могут посадить - за оскорбление чувств генералов с Фрунзенской. Однако встал вопрос, кому доверять больше. Ведь сами же Z-военкоры выяснили, что уничтожен вовсе не навороченный «Леопард», а обычный сельскохозяйственный трактор John Deere. И если не знать, что Deere это фамилия американского изобретателя, то на слух слово можно перевести с английского как «олень». Так что славная получилась охота - генералов поздравил даже Евгений Пригожин. В следующий раз уничтожению подлежит гаубица М777 - она же портвейн «Три топора».

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин тем временем пишет у себя в телеграм-канале: «Успехов нет. Цели и задачи не достигаются. Потери огромные». При внимательном прочтении узнаем - это он про ВСУ. А вот его коллега из «Единой России» первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин повторил то же самое, но только про армию РФ. Теперь его, вероятно, ждет партсобрание, выговор и, самая страшная кара, лишение хлебной должности. И появится у этого видного депутата уникальная возможность делом приблизить обозначенные президентом Путиным цели.

Я тут только одного не понимаю, что важнее разозлившимся на него коллегам - цели или средства? Если цели («денацификация» и пр.), то почему Затулину нельзя критиковать средство (президента). Если средство (президент), то зачем вы морочите людям голову целями? Скажите прямо - мы за Путина. А что уж там начальник придумает - дело десятое. Можем войну начать, а можем и либеральные реформы делать.

Вон в Казахстане: парламент того же состава осуждал культ личности Назарбаева с таким же успехом, как его и поощрял. Лишь бы зарплату платили.

Само собой, Евгения Пригожина за свои выступления не ждет ни статья о дискредитации, ни даже строгий выговор. Минобороны РФ он поставил ультиматум - если с Белгородчины не выгонят диверсантов, то туда пойдут бойцы ЧВК. «Мы не позволим доченькам и зятенькам намазывать ж… вазелином!» - говорит хозяин организации, которая не только не подчиняется Вооруженным силам, но и вообще-то запрещена уголовным кодексом РФ.

В Белгород, по словам Рамзана Кадырова, также отправился чеченский спецназ. Там уже какая-то игра в кошки-мышки. Как только губернатор Гладков отчитывается об освобождении территории, партизаны тут же выкладывают оттуда видео и шлют приветы. В частности, из села Новая Таволжанка. Оно по-прежнему неподконтрольно властям.

В общем, пока не до геополитических побед. И даже не до Шебекино. Областное начальство заявило, что денег на восстановление города нет. Я бы на месте жителей задался вопросом: а какие суммы каждый день уезжают на фронт. И главное - ради чего.

Арсений Молчанов, t.me

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