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В Миорском районе арестовали ксендза

  • 8.06.2023, 12:11
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В Миорском районе арестовали ксендза
Вячеслав Адамович
фото: catholic.by

Ему дали семь суток.

Ксендза Вячеслава Адамовича из Миорского района арестовали на семь суток, об этом сообщает телеграм-канал «Хрысціянская Візія».

Священнослужителя судили по двум статьям УК — распространение экстремистских материалов и участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

В одной из социальных сетей Адамовича нашли подписку на «экстремистское» сообщество и страницу, а в другой в ленте профиля нашли изображение бело-красно-белого флага с «Погоней».

Дело Вячеслава Адамовича рассматривала судья Миорского районного суда Ирина Яскевич.

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