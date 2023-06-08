В Миорском районе арестовали ксендза
- 8.06.2023, 12:11
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Ему дали семь суток.
Ксендза Вячеслава Адамовича из Миорского района арестовали на семь суток, об этом сообщает телеграм-канал «Хрысціянская Візія».
Священнослужителя судили по двум статьям УК — распространение экстремистских материалов и участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
В одной из социальных сетей Адамовича нашли подписку на «экстремистское» сообщество и страницу, а в другой в ленте профиля нашли изображение бело-красно-белого флага с «Погоней».
Дело Вячеслава Адамовича рассматривала судья Миорского районного суда Ирина Яскевич.