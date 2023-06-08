В Миорском районе арестовали ксендза 8.06.2023, 12:11

2,086

Вячеслав Адамович

фото: catholic.by

Ему дали семь суток.

Ксендза Вячеслава Адамовича из Миорского района арестовали на семь суток, об этом сообщает телеграм-канал «Хрысціянская Візія».

Священнослужителя судили по двум статьям УК — распространение экстремистских материалов и участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

В одной из социальных сетей Адамовича нашли подписку на «экстремистское» сообщество и страницу, а в другой в ленте профиля нашли изображение бело-красно-белого флага с «Погоней».

Дело Вячеслава Адамовича рассматривала судья Миорского районного суда Ирина Яскевич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».