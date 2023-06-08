Исландец выкупил долю белорусского олигарха в украинском проекте
- 8.06.2023, 12:34
Компания понесла убытки из-за санкций.
Исландский бизнесмен выкупил долю Мошенских в украинском проекте. Речь о 50%-й доле в компании «Экотехник Великая Добронь», которая занимается производством солнечной энергии. Как стало известно Office Life, актив перешел к новым владельцам еще в начале этого года.
Долю в 50% компании, эксплуатирующей две фотоэлектрические станции в Закарпатской и Волынской областях (совокупная установленная мощность — 27,58 МВт), белорусский бизнесмен Александр Мошенский приобрел в 2020 году через кипрскую фирму Newride Services. По итогам 2020-го она вошла в топ-25 крупнейших украинских бизнесов по выработанной солнечной энергии.
Однако уже по итогам 2022 года из-за санкций и военных действий компания понесла убытки.
Еще в середине 2022-го Мошенский передал контроль в Newride своей дочери Яне, проживающей в Лондоне. А та в начале 2023-го нашла нового владельца на актив — британскую компанию Max Credit Investment. Ее основателями являются исландские инвесторы во главе с Карлом Кондрасоном. Мошенский ведет крупный бизнес с Исландией и является ее почетным консулом в Беларуси.