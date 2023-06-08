«Крым превратился в западню, скоро рухнет мост» 8.06.2023, 12:38

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Российские военные на полуострове нервничают в ожидании наступления ВСУ.

Расчет оккупантами, что подрыв Каховской ГЭС, из-за которого оказалась затопленной часть территории Херсонской области, остановит контрнаступление ВСУ, не оправдался – о намерении выполнить все поставленные задачи уже заявил президент Украины Владимир Зеленский, который также является Верховным главнокомандующим. И сейчас на оккупированной россиянам территории началось «волнение», причем особое внимание приковано к Крыму – наиболее сакральному «завоеванию» кремлевского диктатора.

Что сейчас происходит на полуострове, пишет obozrevatel.com.

Попытка остановить форсирование Днепра

Несмотря на попытки Кремля убедить мировое сообщество в том, что это Украина подорвала Каховскую ГЭС, у самих россиян был мощный мотив для уничтожения этого сооружения.

Институт изучения войны (ISW) отмечает, что перед подрывом плотины российские пропагандисты активно выражали обеспокоенность возможным форсированием Днепра украинской армией и были уверены, что это почти неизбежно.

«Страх перед таким переходом и вера в то, что он либо уже начался, либо неизбежен, присутствовали в умах россиян, внимательно следивших за войной незадолго до того, как плотина была разрушена», – заявили аналитики.

Тем временем стало известно, что оккупанты вблизи Крыма строят бетонные укрепления за спинами своей первой линии обороны, фактически бросая насмерть своих военных. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Мы сейчас наблюдаем, что они укрепляют бетонными конструкциями, и они это делают фактически по территории, приближенной к самому Крымскому полуострову, которая фактически временно оккупирована. И делают они это в глубине от крайней линии, где находятся их войска. Это свидетельствует о том, что они, очевидно, готовятся к тому, что будет продвижение со стороны наших войск, и они уже сейчас поставили насмерть первую линию воинов, потому что они укрепления делают за их спинами, т.е. не защищают и военных», – сказала Маляр.

Она отметила, что такое отношение российского руководства побуждает многих россиян сдаваться в плен.

«Если укрепления ставят не перед ними, а за ними, это говорит, что их уже условно похоронили», – сказала Маляр.

Истерия набирает обороты

На полуострове сейчас у российских оккупантов новый виток «охоты на врагов». Дошло до того, что они даже сбили собственный беспилотник, который был поставлен армии России Ираном, а затем представили это как «нейтрализацию украинского дрона».

«Стреляют во все, что движется. Мы еще удивляемся, как всех чаек не перестреляли», – рассказал местный житель.

По его словам, сейчас оккупанты усилили «меры безопасности», причем «особо лютует ФСБ».

«Особое внимание, конечно, уделяют крымским татарам – для оккупантов они все по умолчанию «неблагонадежные». Но достается сейчас всем: усилили проверки, обходы и призывают стучать на всех подряд. Мол, безжалостный враг совсем рядом и готовится мстить тем, кто тут за Россию. На здравомыслящих людей такие слова не действуют, но находятся и те, кто готов выслужиться», – поделился крымчанин.

Его слова подтверждают и сообщения российских Telegram-каналов. Например, стало известно, что в Севастополе разыскивают «координатора украинских ударов по Черноморскому флоту». На его балконе будто бы обнаружили замаскированные камеры, направленные прямо на корабли.

«Бдительная жительница города смотрела в бинокль на балкон соседнего дома на Парковой улице. И увидела замаскированные москитной сеткой камеры, направленные прямо на Стрелецкую бухту Севастополя. По крайней мере, так женщина заявила полицейским. Те отреагировали и сейчас обходят квартиры, вычисляя подозрительный балкон. Ведь, возможно, он принадлежит наводчику украинских морских дронов, атаковавших Черноморский флот», – пишет Mash.

Но публикацию этой информации оккупанты восприняли как «работу на врага», которая может помешать поимке «предателя России».

Крым стал ловушкой

В то, что Украина может вернуть Крым, судя по настроениям, верят и граждане РФ. Уже понятно, что туристический сезон в Крыму в 2023 году досрочно провален.

Если в предыдущие годы доля бронирования в крымских отелях достигала примерно 20 процентов от общего объема бронирований в России, то сегодня она составляет всего около 1%.

«С учетом того, что значительная часть экономики южного берега Крыма ориентирована именно на отдыхающих, нетрудно понять, что этот провал будет буквально катастрофическим для нее. С другой стороны, сложно не понять туристов: в текущих условиях поездка в Крым – удовольствие из разряда экстремальных», – считает российский аналитик Анатолий Несмиян.

Собеседники OBOZREVATEL в Крыму утверждают, что немногочисленные бронирования гражданами РФ сейчас отменяются полным ходом.

«Этому, конечно же, поспособствовало и ЧП на Каховской ГЭС. Как только стало понятно, что с большой долей вероятности вода из Северо-Крымскго канала перестанет поступать на полуостров, все стали волноваться. А когда в разных районах Крыма стали отключать воду, начались отмены брони. Попытки местных отельеров убедить россиян, что «воды хватит всем», не особо помогли», – рассказала нам жительница Ялты.

По ее словам, не менее повлияло на срыв туристического сезона и грядущее контрнаступление ВСУ.

«Россияне нервничают, пророссийские крымчане – не меньше. По сути, сейчас наш полуостров стал фактически западней: приехать сюда еще можно, а вот выехать – не факт. Все обсуждают и понимают, что Украина готовится перерезать сухопутный коридор в Крым, а Керченский мост обязательно будет разрушен», – говорит она.

Кстати. сегодня, 8 июня, Крымский мост снова перекрыт – на полуострове говорят об «учениях».

Все эти факторы и пугают россиян, которые собирались приехать на отдых в Крым в расчете на относительную дешевизну. На курортах Краснодарского края РФ цены взлетели до небес, а выехать за границу – например, в Турцию или Египет – могут только единицы россиян из-за мобилизации мужского населения на преступную войну.

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